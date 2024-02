Um detento de 24 anos levou três tiros – dois nas costas e um na perna esquerda – nesta terça-feira (27/2) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, o homem havia deixado o sistema prisional por meio de saída temporária — ou ‘saidinha’, como o benefício ficou popularmente conhecido. Ninguém havia sido preso até o fechamento da publicação.



Conforme explica à reportagem o sargento Washington Luis, da 8ª Região de Polícia Militar (RPM) no município, o detento cumpre pena por homicídio e deveria voltar à prisão nesta quarta-feira (28/2).

Os militares foram acionados pela manhã com a informação de que havia um indivíduo baleado no Bairro Vila Isa. A PM não localizou a vítima no local, mas recebeu informações de que ela havia sido levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

“Chegamos à unidade de saúde, e a irmã dele disse que o socorreu, mas não soube dizer quem efetuou os disparos. O rapaz alegou a mesma coisa. Então, não temos a informação de qual seria a possível motivação”, relatou o sargento.



O jovem foi transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Governador Valadares. A Polícia Militar segue em rastreio do suspeito da tentativa de homicídio.