Ao menos 14 caminhonetes de uma empresa terceirizada da Companhia Energética do estado de Minas Gerais (Cemig) foram danificados em um incêndio na madrugada desta quarta-feira (28/2), na BR-365, no Norte de Minas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no estacionamento de uma empresa prestadora de serviços da Cemig, na altura do km 1 da rodovia, na saída para a cidade de Pirapora.

Para debelar o incêndio, as guarnições dos bombeiros, devidamente equipadas e utilizando de técnicas e táticas específicas para a atividade, efetuaram combate direto e indireto às chamas.

Ao menos 14 veículos foram danificados no incêndio, sendo que sete foram completamente consumidos pelo fogo.

Durante a operação, foram empenhadas quatro equipes de bombeiros, com um total de 10 militares, onde foram gastos aproximadamente nove mil litros de água.

Depois de 1h30 de combate, o fogo foi controlado e o rescaldo foi feito.

Ninguém ficou ferido. Não foi possível determinar as causas do incêndio.

Em nota, a Cemig informou que não houve vítimas e que os danos provocados pelo incêndio foram somente de ordem material.

"As causas do incêndio estão sendo apuradas. No momento, a companhia avalia alternativas para que os atendimentos e andamento dos serviços prossigam dentro da normalidade na região".