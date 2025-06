Haddad diz que oposição faz 'molecagem' e bate boca com Nikolas

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (11/6) que os parlamentares da oposição ao governo fazem "molecagem". Ele se referia aos deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Nikolas Ferreira (PL-MG), que fizeram uma dobradinha de críticas ao governo e à situação econômica do Brasil.

A afirmação do ministro e a reação dos parlamentares de oposição desencadeou uma sequência de discussões, que levou o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Rogério Correia (PT-MG) a encerrar a reunião.

Jordy e Nikolas fizeram perguntas e, quando coube ao ministro responder, os dois não estavam na sala onde ocorria reunião das comissões de Fiscalização Financeira e Controle e Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Ele disse, então, que têm ficado disponível, mas que "eles correm do debate".

Os dois haviam dito que os deputados da base que fizeram perguntas ao ministro faziam parecer que o Brasil era um "ilha da fantasia", onde não havia inflação, e cobraram que o governo economizasse com "viagens de Janja e os luxos de Lula".

A reação do ministro deu início a uma sequências de bate-bocas. Até então, a tropa de choque mobilizada pelo governo, com diversos parlamentares do PT e da base inscritos para falar, havia conseguido blindar o ministro da Fazenda.

Carlos Jordy voltou à reunião e disse que Haddad foi desrespeitoso. "Moleque é você", afirmou o deputado por mais de uma vez. Nikolas também voltou à reunião depois, tentou levantar questão de ordem para que as falas do ministro fossem retiradas das notas taquigráficas, que registram o que foi discutido na reunião.

A essa altura, com quase três horas de reunião, o bate-boca sobre questões de ordem praticamente inviabilizou a continuidade da reunião.