Gleisi critica Bolsonaro no STF: 'Levou uma caixa de mentiras'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A miinistra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PR), disparou críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrido nessa terça-feira (10/6). O depoimento é parte da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado contra o resultado das eleições de 2022. Segundo a parlamentar, o ex-presidente não respondeu de forma clara a nenhum dos pontos centrais da investigação e mentiu nas respostas.

“Em seu depoimento, o réu Jair Bolsonaro não conseguiu enfrentar em nenhum aspecto as fartas provas materiais contra ele. Da minuta do golpe à operação Punhal Verde-Amarelo, suas declarações foram evasivas, se não mentirosas”, afirmou Gleisi em redes sociais na manhã desta quarta-feira (11/6).

Gleisi também acusou Bolsonaro de apresentar versões distorcidas de sua gestão. Segundo a ministra, o ex-presidente mentiu sobre obras no Nordeste, Bolsa Família, o teto de gastos durante o mandato dele (2019-2022) e o combate à corrupção.

Em seu depoimento ontem o réu Jair Bolsonaro não conseguiu enfrentar em nenhum aspecto as fartas provas materiais contra ele. Da minuta do golpe a operação punhal verde amarelo suas declarações foram evasivas, se não mentirosas. E foi com discurso político que também levou a… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 11, 2025

"Ele nunca enfrentou a corrupção, ou não teríamos os escândalos da vacina superfaturada, das escolas fantasmas com verba do Fundeb, dos ônibus escolares pelo dobro do preço, dos tratores da Codevasf e outros, envolvendo familiares e ex-ministros", disse a ministra.