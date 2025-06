Bolsonaro afirma que 'nunca se falou em golpe' em seu governo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (10/6), durante depoimento do inquérito ao Supremo Tribunal Federal (STF), que, em seu mandato, nunca se falou em golpe de Estado.

Bolsonaro também chegou a declarar ao relator do caso, Alexandre de Moraes, que o ministro poderia olhar para a fisionomia dele e perceber que ele sempre procurou transmitir a verdade.

"Falar em golpe de Estado, desta forma que se tratou aqui... Especialmente depois do meu governo, quando estava fora do Brasil, sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas, sem arma, sem um núcleo financeiro.. Isso não é golpe", justificou.

O ex-presidente chegou a falar que o golpe cívico-militar de 1964, termo, segundo ele, usado pela esquerda, contou com o "apoio do Congresso Nacional; de toda a imprensa, exceto o jornal Última Hora; Igreja Católica; das senhoras da Marcha com Deus e com a Família; classe empresarial; pessoal do agro; apoio externo". E que não há essas características em meio ao processo pelo qual é acusado.

Dentre as acusação está a de que, em uma reunião entre Bolsonaro e os comandantes das três Forças Armadas, foi tratada a possibilidade de apoio a uma tentativa de rompimento democrático e de impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O almirante Almir Garnier teria sido o único a anuir com a possibilidade; já o brigadeiro Baptista Júnior e o general Freire Gomes rechaçaram essa possibilidade, sendo que o comandante do Exército chegou até a avisar que aquela possibilidade poderia levar Bolsonaro e os responsáveis à cadeia.