Bolsonaro diz que não passou a faixa para evitar 'maior vaia do Brasil'

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (10/6), em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), que optou por não participar da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar ser vaiado. Segundo ele, a decisão de não entregar a faixa presidencial foi pessoal.

“Ia me submeter à maior vaia do Brasil. Não ia me submeter a passar a faixa para esse mandatário aí”, disse Bolsonaro, ao ser questionado pelo ministro Alexandre de Moraes durante a audiência.

Bolsonaro viajou para os Estados Unidos dois dias antes do fim de seu mandato, em dezembro de 2022, e não participou da cerimônia de posse realizada em 1º de janeiro de 2023. Na ocasião, a faixa presidencial foi entregue a Lula por representantes da sociedade civil.

A declaração foi dada no âmbito da ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito.

O ex-presidente é réu no processo e acusado pela Procuradoria-Geral da República de liderar uma organização criminosa que teria planejado ações para anular o resultado das eleições de 2022.