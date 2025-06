Moraes rebate Bolsonaro: 'Esse inquérito não tem a ver com urna eletrônica'

Durante depoimento prestado nesta terça-feira (10/6) ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a questionar a efetividade das urnas eletrônicas e defendeu o voto impresso como pauta histórica de seu mandato. A declaração foi rebatida de imediato pelo ministro Alexandre de Moraes, que afirmou que o inquérito “não tem nada a ver com urna eletrônica”.

“Acredito que, dado o que vem acontecendo, de reclamações por ocasião das eleições, para o bem da democracia, seria bom que algo fosse aperfeiçoado, para que não pudesse haver qualquer dúvida sobre o sistema eletrônico”, disse Bolsonaro.

Em resposta, Moraes foi direto: “Esse inquérito não tem nada a ver com urna eletrônica.”

O depoimento integra o processo que apura a tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições presidenciais de 2022. A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa o ex-presidente de liderar uma organização criminosa composta por aliados civis e militares com o objetivo de anular o resultado eleitoral.

Bolsonaro afirmou que sempre defendeu o voto impresso, que articulou propostas nesse sentido no Congresso Nacional e chegou a discutir o tema com o então presidente do STF, Luiz Fux. As declarações, no entanto, foram consideradas fora de escopo pelo relator da ação penal.

O ex-presidente também pediu desculpas ao ministro Alexandre de Moraes por uma fala anterior, em que afirmava que ministros do STF “estariam levando milhões de dólares”. Disse que não tinha provas da acusação e que “não teve intenção de ofender”.