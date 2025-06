Bolsonaro em depoimento no STF: 'Ganhei antipatia enorme da imprensa'

"Ganhei uma antipatia enorme da imprensa. Isso por causa das pautas de costumes". Foi assim que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou seu depoimento nesta terça-feira (10/6) no Supremo Tribunal Federal (STF), onde é investigado por chefiar uma organização criminosa com o objetivo de dar um golpe de Estado e se manter no poder mesmo após a derrota para Lula (PT) nas eleições de 2022.

O interrogatório acontece na Primeira Turma do STF, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes.

Na chegada ao tribunal, Bolsonaro minimizou a decisão que barrou a exibição de vídeos durante sua oitiva: “Não achei nada”, respondeu, ao ser questionado por jornalistas. Antes, havia declarado que pretendia apresentar "11 ou 12 vídeos curtinhos" com falas suas durante o governo, que, segundo ele, comprovariam que "nunca houve tentativa de golpe".

Apesar da insistência da defesa, Moraes foi taxativo: “O interrogatório não é o momento adequado para apresentação de provas novas, ainda não juntadas aos autos e desconhecidas das partes”. O ministro autorizou, no entanto, que os vídeos sejam anexados ao processo posteriormente, caso os advogados considerem pertinente.

Ao longo da audiência, Bolsonaro vem adotando um tom de vitimização, defesa ideológica e negação. “Joguei nas quatro linhas da Constituição o tempo todo. Muitas vezes me exaltava. Falava palavrão. Mas fui honesto”, declarou.

A Procuradoria-Geral da República aponta o ex-presidente como líder de um esquema golpista que envolvia militares, ex-ministros, deputados e aliados estratégicos. O plano teria sido gestado nos meses que antecederam as eleições de 2022 e se intensificado após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva.