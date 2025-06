'O horário do almoço está longe', brinca Moraes com advogado de Heleno

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes voltou a usar o bom humor nesta terça-feira (10/6) durante o interrogatório do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Jair Bolsonaro (PL), no processo que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022.

No início da sessão, o advogado de defesa de Heleno, Matheus Mayer, pediu uma questão de ordem, momento em que Moraes brincou. "Doutor, o horário do almoço ainda está longe. Vamos seguir". Mayer respondeu à altura, dizendo ter feito um "brunch reforçado" assim como o ministro recomendou. "Vossa excelência fique tranquila, a exemplo de vossa excelência, eu tomei um brunch reforçado", respondeu.

O ministro já havia brincado com a defesa de Heleno na sessão dessa segunda-feira (9), quando o advogado pediu para atrasar o início da sessão de hoje, justificando que precisava jantar e descansar. "São quase 20h, a audiência começa às 9h e preciso levar o general para casa, além de jantar", afirmou Mayer. Moraes respondeu com ironia: "Imagine eu". Ao insistir para que a sessão começasse mais tarde, ouviu do ministro: "9h02".

"Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã, daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch, quinta-feira um jantar, que é dia dos namorados. Sexta-feira, que é dia de Santo Antônio, o senhor comemora também numa quermesse. Se a gente começa atrasar, a gente não acaba doutor", completou o ministro do STF.