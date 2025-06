General Heleno opta pelo silêncio em interrogatório no STF

O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Jair Bolsonaro (PL), recorreu ao direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório prestado no Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito das investigações sobre a trama golpista, na manhã desta terça-feira (10/6).

Durante o interrogatório, ele deixou de responder às perguntas feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo a defesa do militar, ele responderá apenas às questões formuladas por seu advogado, Matheus Mayer.

"Ele vai fazer uso parcial do direito de silêncio e vai responder única e exclusivamente as perguntas de sua defesa", anunciou o advogado Matheus Mayer antes de iniciar o interrogatório.