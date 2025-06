Moraes sobre desfile de blindados: 'Estavam meio esfumaçados'

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ironizou nesta terça-feira (10/2) o desfile de blindados da Marinha que chamou atenção no dia em que a Câmara dos Deputados votaria a emenda constitucional para a introdução do voto impresso.

Moraes comentou que o então comandante da Marinha Almir Garnier teria levado três ou quatro blindados para entregar um convite ao então presidente Jair Bolsonaro (PL), momento em que os veículos estavam "meio enfumaçados".

"O senhor foi à Marinha entregar um convite ao presidente da República, senão me engano, com três blindados, três ou quatro, com alguns blindados da Marinha, que até naquele momento alguns estavam meio esfumaçados, o senhor se recorda? Porque isso deu muita repercussão", provocou Moraes.

"Mas isso foi, naquele momento, entendido como uma pressão ao Congresso Nacional, porque era exatamente esse o momento em que se debatia na Câmara", continuou Moraes, citando um provérbio chinês, que diz "coincidências não existem". Garnier discordou: "Não existem até certo ponto".

Em resposta, Garnier negou que a operação com os blindados tivesse qualquer ligação política ou pressão à votação. Explicou que era uma ação programada e feita regularmente pela Marinha em Formosa (GO), com planejamento que antecede meses de preparação.

"Uma das missões que eu me atribuí ao assumir o comando era dar a conhecer à sociedade as capacidades da Marinha. É comum quando a gente vê pessoas, militares, ou um carro de combate, como falam popularmente, as pessoas acharem que é o Exército que está ali. A Marinha tem essa capacidade. Todos os anos, na cidade aqui de Formosa, a Marinha realiza uma operação. Essa operação é planejada com meses de antecedência, porque esses blindados vêm do Rio de Janeiro, eles não ficam aqui", esclareceu Garnier.

Segundo o ex-comandante, ele decidiu abrir uma visitação pública aos veículos blindados na Esplanada apenas para que a população conhecesse as capacidades das Forças Armadas. Ele nega que isso foi programado para o dia da votação do voto impresso no Congresso Nacional.