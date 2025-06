Bolsonaro pede desculpas a Moraes: 'Foi um desabafo'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu desculpas ao ministro Alexandre de Moraes durante depoimento prestado nesta terça-feira (10/6) ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A oitiva ocorre no âmbito da ação penal em que Bolsonaro é acusado de liderar uma organização criminosa responsável por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Durante a audiência, Moraes questionou Bolsonaro sobre declarações feitas em reunião privada, nas quais o ex-presidente afirmou que ministros do STF “estariam levando milhões de dólares”. Bolsonaro respondeu que não tinha provas sobre a afirmação e se desculpou. “Me desculpe, não tinha intenção de acusar. Foi um desabafo meu", disse.

O primeiro tema abordado na audiência foi a suposta fraude nas urnas eletrônicas. Moraes perguntou “qual era concretamente o fundamento” que Bolsonaro tinha para alegar falhas no sistema eleitoral e envolvimento de ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ex-presidente respondeu que sempre defendeu o voto impresso e que esse tema fazia parte de sua trajetória política desde o período em que era deputado federal. "A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu”, afirmou.

Mais cedo, a defesa de Bolsonaro havia solicitado a exibição de vídeos com falas do ex-presidente durante o interrogatório. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido, argumentando que o interrogatório não é o momento adequado para apresentação de provas novas. Segundo Moraes, os vídeos podem ser anexados posteriormente ao processo, para análise das partes.

Bolsonaro é réu no Supremo por suspeita de tentar invalidar o resultado das eleições de 2022 e manter-se no poder mesmo após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Procuradoria-Geral da República aponta o ex-presidente como líder de uma suposta trama golpista envolvendo militares e ex-integrantes do governo.