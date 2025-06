Bolsonaro sobre seu mandato: 'Sofri muito, trabalhei de domingo a domingo'

Durante depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (10/6), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre as dificuldades que enfrentou durante seu governo (2019-2022), mencionou questões de saúde e comentou a arrecadação de recursos via Pix feita por apoiadores após o fim de seu mandato.

“Sofri muito, trabalhei de domingo a domingo”, declarou Bolsonaro.

O ex-presidente também mencionou sua condição de saúde atual. Aos 70 anos, Bolsonaro relatou complicações decorrentes de uma cirurgia no intestino realizada neste ano. “Se tiver outra cirurgia igual à que eu passei agora, segundo o médico, vou estar no bico do urubu”, disse.

O ex-chefe do Executivo ainda declarou que deseja continuar atuando na vida pública e negou as acusações feitas contra ele no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.



“Já vivi bastante e quero continuar colaborando com meu país. Obviamente, não gostaria de ser condenado, até porque entendo que nada do que estou sendo acusado procede.”

Bolsonaro é réu no STF, acusado de liderar uma organização criminosa que teria planejado ações para anular o resultado das eleições de 2022 e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).