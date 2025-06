General pede desculpas para Moraes por ter atacado o TSE

O ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira começou a ser interrogado nesta terça-feira (10/6) pelo ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal (STF). O general da reserva é investigado no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após as eleições de 2022.

O depoimento foi iniciado depois de um intervalo de cerca de 20 minutos, durante a audiência da Primeira Turma da Corte.

Logo no início do interrogatório, Moraes questionou Nogueira sobre declarações feitas no passado com ataques ao sistema eleitoral. O ex-ministro respondeu com um pedido de desculpas: “Inicialmente, presidente, eu queria me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia.”

Além de Paulo Sérgio, já prestaram depoimento nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional general Augusto Heleno e o ex-comandante da Marinha almirante Almir Garnier.

As oitivas são conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes e integram a fase de instrução do processo que investiga uma organização criminosa suspeita de planejar um golpe de Estado após a derrota de Bolsonaro nas urnas.