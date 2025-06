"Confiante de que serei o próximo presidente", diz Bolsonaro após depoimento no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro, interrogado perante o Supremo Tribunal Federal (STF) em ação penal que apura tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, compartilhou, no X (antigo Twitter), reflexões sobre depoimento fornecido nesta terça-feira (10/6). O antigo chefe de Estado diz que estava com “consciência tranquila e espírito sereno” quando respondeu aos questionamentos feitos pelo ministro Alexandre de Moraes mais cedo e afirma estar “confiante” de que será o próximo presidente da República — no entanto, Bolsonaro está inelegível até 2030.

O político comunicou aos mais de 13,9 milhões de seguidores na rede social que não invocou silêncio e não buscou “subterfúgios” durante o interrogatório, mas replicou “a cada pergunta com transparência e convicção”. Segundo ele, essa seria a atitude de alguém que não teme ser questionado e “jamais se curva diante da injustiça”.