Bolsonaro tira selfie no STF e envia para Michelle: "Lindo. Meu gato!"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu ao Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta terça-feira (10/6), para prestar depoimento no inquérito que o investiga por tentativa de golpe de Estado com o objetivo de se manter no poder. Durante o interrogatório, Bolsonaro chamou atenção por esboçar sorrisos enquanto trocava mensagens de cunho romântico com a esposa, Michelle Bolsonaro.

A troca começou quando o ex-presidente enviou uma selfie à ex-primeira-dama, que respondeu: “Oi, amor”. Na sequência, ela o elogiou: “Lindo. Meu gato.” Bolsonaro respondeu com uma série de emojis de coração rosa.

As imagens mostraram também os emojis usados recentemente pelo ex-presidente. Além dos corações rosa, aparecem desenhos de animais como galinha, porco, elefante, veado, baleia, porco, dois ratos e dois cães-guia. Há também emojis de melancia — que costuma ser um xingamento usado no meio militar, para denominar um "militar comunista" — , avião, a bandeira do Brasil e uma bandeira pirata. Confira:

????VEJA: O réu Jair Bolsonaro é flagrado mandando selfie para a esposa Michelle durante o julgamento no STF e recebe elogios da ex-primeira-dama: “Lindo. Meu gato!” pic.twitter.com/4BO9TMu10u — CHOQUEI (@choquei) June 10, 2025

Ao tirar a selfie, foi possível ver também as últimas imagens salvas no celular do ex-presidente. Entre elas, um print de alguma matéria jornalística sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Julgamento

Além de Bolsonaro, outros sete réus — que fazem parte do chamado "núcleo crucial" ou Núcleo 1 — são interrogados em âmbito de ação penal, no caso que julga tentativa de golpe de Estado. Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

