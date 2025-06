Contra 'pautas caça-like', vereadores de BH lançam frente parlamentar

Nove vereadores de Belo Horizonte anunciaram nesta terça-feira (10/6) a formação da frente parlamentar "Voz de BH" na Câmara Municipal se anunciando como uma alternativa à desconexão de pautas morais ou ideológicas que vem sendo apresentadas apenas para caçar likes nas redes sociais de alguns parlamentares. Os parlamentares argumentam que a política municipal tem se afastado das ruas e se aproximado das manchetes por “motivos errados”.

“Estamos unindo trajetórias diversas, mas com um objetivo em comum: fazer com que a Câmara trabalhe por Belo Horizonte, e não por agendas que não representam os interesses da maioria. A política precisa voltar a fazer sentido para o cidadão”, destaca a presidente do grupo, Loíde Gonçalves (MDB).

O grupo também promete acompanhar de forma mais rigorosa os gastos do município, ouvir a população e atender de forma igualitária vilas, bairros e comunidades.

“Chega de projetos ‘caça-like’ que só servem pra gerar polêmica e barulho nas redes sociais. A cidade está suja, com trânsito caótico, repleta de filas nos postos e insegurança. Não dá para a Câmara virar palco de disputas puramente ideológicas, enquanto o cidadão está esperando soluções concretas”, afirma a vice-presidente da Casa, Marcela Trópia (Novo).

A vereadora pontuou que o objetivo do grupo é deixar de lado as pautas que possuem pouca aplicação prática, mas que geram grande engajamento nas redes sociais.

Fazem parte da frente, além das citadas, os vereadores Cleiton Xavier (MDB), Juninho Los Hermanos (Avante), Maninho Félix (PSD), Helinho da Farmácia (PSD), Lucas Ganem (Podemos), Arruda (Republicanos) e Irlan Melo (Republicanos).