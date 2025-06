Presidente da ALMG: críticas de Simões a Lula são 'desnecessárias'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), disse que as críticas do vice-governador Mateus Simões (Novo) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são desnecessárias e atrapalham as discussões do Programa de Pleno Pagamento da Dívida do Estado com a União (Propag). Nesta terça-feira (10/5), o parlamentar afirmou que a politização do assunto é prejudicial ao processo.

Em entrevista ao Estado de Minas, Simões sugeriu que o governo Lula estaria roubando o estado com as condições de adesão ao Propag e a cobrança de juros de 4% ao ano no contrato da dívida, atualmente avaliada em R$ 165 bilhões. Para Tadeu Leite, o problema da dívida não é uma exclusividade do governo petista, mas uma questão que atinge o estado há mais de duas décadas.

“O problema não é desse governo federal, é dos últimos 25 anos. Então, todos os últimos governos roubaram Minas Gerais, se esse for o caminho sugerido pelo vice-governador. Realmente, Minas não aguenta mais pagar juros, mas não acho que seja culpa de A, B ou C. É um problema que, há 25 anos, Minas Gerais tenta resolver, e pela primeira vez temos a oportunidade de dar fim a essa história”, destacou o parlamentar.

O presidente da Assembleia ainda ressaltou que, nesta quarta-feira (11/6), estará em Brasília com o governador Romeu Zema (Novo) para pressionar a derrubada dos vetos do presidente Lula ao Propag. Por outro lado, na quinta (12/6), vai participar das agendas do petista no estado.

“Qualquer politização dessa discussão nesse momento atrapalha. Acho que agora todos temos que estar juntos, esquecendo a discussão política-partidária, esquecendo a eleição de 2026, para que a gente tente resolver esse problema de Minas Gerais”, disse.