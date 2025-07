Tombamento de carreta mata motorista e bloqueia BR-040 em Congonhas

O tombamento de uma carreta com vazamento de carga de grãos matou o motorista e bloqueia a BR-040 na altura de Congonhas (MG), na Região Central do estado, na manhã desta sexta-feira (11/7).

Segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, a carreta tombou na altura do quilômetro 603,5 da via, às 4h. A carga de grãos de sorgo, comumente usado como ração agrícola ou na produção de alimentos e etanol, ficou espalhada pela pista.

O motorista foi socorrido pela ambulância da EPR, mas morreu no local.

A pista está bloqueada nos dois sentidos no trecho para a perícia, limpeza da pista e retirada da carreta. Não há previsão de liberação.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil também atuam na ocorrência.