Motorista e bebê morrem em acidente em Minas; quatro ficam feridos

Um acidente entre um carro e uma caminhonete matou duas pessoas e deixou outras quatro feridas na rodovia MG-050, na altura de Carmo do Cajuru (MG), no Centro-Oeste do estado, no final da tarde desse domingo (6/7). Dentre os mortos, estão um dos motoristas, de 42 anos, e um bebê de quatro meses.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h30 e, no local, encontrou o motorista e o bebê presos às ferragens do carro, sem sinais vitais.

Uma mulher de 31 anos foi encontrada inconsciente no veículo, com fraturas nos braços e na perna esquerda. Ela foi socorrida à sala vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

Os três ocupantes da caminhonete já estavam fora do veículo. Conforme os registros, o motorista, um homem de 55 anos, estava consciente e se queixava de dor no tórax. Ele recebeu os primeiros atendimentos e também foi levado ao hospital em Divinópolis.

Uma mulher de 54 anos, com dores na coluna, e uma menina de 11 anos, com dor de cabeça e no tórax, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna. Os transportes foram feitos em uma ação conjunta dos bombeiros com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A rodovia ficou interditada para atendimento das vítimas, mas já foi liberada.