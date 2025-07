BH: bombeiros combatem incêndio em lote vago no bairro Buritis

Um incêndio em um lote vago na Avenida Senador José Augusto, em frente ao condomínio Residence Park, no bairro Buritis, região Oeste de Belo Horizonte, está sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros na noite deste domingo (6/7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local as chamas já estavam altas e se aproximavam de um prédio residencial vizinho. Eles estão no local trabalhando no combate ao fogo e evitando riscos às edificações.

*Matéria em atualização