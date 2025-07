BH: dupla invade condomínio e leva bicicletas na Pampulha

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o furto de duas bicicletas em um condomínio residencial no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha de Belo Horizonte (MG), na madrugada deste domingo (6/7).

No boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 51 anos, relata que, às 4h05, uma bicicleta de modelo Walk Mew 13.5 GTS, nas cores preto e azul, foi furtada.

Imagens de câmeras de segurança acessadas pela reportagem, porém, mostram que duas bicicletas foram levadas do condomínio. Nos registros, uma dupla é flagrada chegando ao endereço, na Rua Comandante Ari Lopes, em suas próprias bicicletas. Eles deixam as bikes na calçada, forçam o portão e um deles entra na garagem.

Dentro do condomínio, o suspeito, que usava moletom claro e boné, segue na direção onde os carros estão estacionados. Ele pega as bicicletas, sobe a rampa de carros e deixa o endereço.

A bicicleta descrita no boletim de ocorrência é encontrada no mercado por R$ 900, em média. A segunda bicicleta levada não teve seu modelo informado.

Como funciona a Delegacia Virtual?

A ocorrência foi registrada na Delegacia Virtual da Polícia Civil. Em casos como furto, o denunciante pode solicitar o registro pela internet, através do site cidadao.mg.gov.br, sem precisar comparecer a uma unidade policial ou esperar a chegada da Polícia Militar. O serviço está disponível 24 horas por dia.

Para o registro, o solicitante tem o prazo de 30 minutos para preencher o formulário e enviar os dados. A triagem pela equipe técnica da Delegacia Virtual ocorre no período aproximado de 45 a 60 minutos e, quando pronto, o solicitante recebe um e-mail com o boletim de ocorrência.

Conforme a PCMG, os crimes de acidente de trânsito sem vítima, pichação, dano, furto, perda de documentos e objetos, desaparecimento de pessoa, localização de desaparecido ou desconhecido e estelionato podem ser registrados pela plataforma, caso tenham acontecido em Minas Gerais. O crime de violência doméstica, com lesão corporal, ameaça e descumprimeiro de medida protetiva também pode ser registrado no site.

Ainda de acordo com a corporação, é possível que uma solicitação de registro de ocorrência não seja validada. Caso a equipe policial verifique que os dados não conferem com o sistema de informações policiais ou que a ocorrência não atende aos requisitos solicitados pela Delegacia Virtual, o solicitante é orientado sobre o que deve fazer via e-mail.