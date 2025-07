Homem é assassinado a tiros dentro de salão de beleza de BH

Um homem, de 30 anos, foi assassinado a tiros na noite desse sábado (5/7), no interior de um salão de beleza em de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a namorada da vítima relatou que um carro de cor prata com três homens estacionou na porta do estabelecimento, no bairro Maria Virgínia, na região Nordeste. Dois homens desembarcaram do veículo e um dele entrou no salão.

O indivíduo, que estava com um capuz cobrindo o rosto, disse “aqui é polícia”, sacou a arma de fogo e atirou diversas vezes contra a vítima.

Em seguida, o homem voltou para o carro e fugiu em alta velocidade com os outros dois comparsas. Até o momento, os envolvidos não foram identificados.

A perícia foi acionada e o corpo, removido pelo rabecão. O caso será investigado pela Polícia Civil.