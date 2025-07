Colisão entre carro e caminhão mata jovem e deixa feridos na BR-251

Um jovem de 23 anos morreu e outros dois, de 24 e 26 anos, ficaram feridos em um acidente com um carro e um caminhão na noite dessa sexta-feira (4/7), na BR-251, em Salinas (MG), no Norte de Minas. O motorista do caminhão não se feriu.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 23h50 e encontrou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestando socorro às vítimas, no quilômetro 295 da via.

No carro, de modelo Fiat Uno, havia três homens. Um dos passageiros morreu no local. Os outros dois foram socorridos com ferimentos graves e levados para o Hospital Municipal de Salinas.

O motorista do caminhão, de 37 anos, transportava um produto usado na fabricação de espuma. Ele não teve ferimentos, foi apenas avaliado no local pelas equipes de resgate.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle do tráfego e sinalizou a área para garantir a segurança dos demais motoristas. A perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos técnicos e liberação do corpo.

A dinâmica do acidente não foi divulgada. O caminhão envolvido ficou sob responsabilidade da PRF.