Grande BH: quatro ficam feridos em colisão frontal com carreta na BR-381

Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta deixou quatro pessoas feridas na BR-381, na altura de Betim (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (25/6). O trânsito ficou parcialmente bloqueado por duas horas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 19h25 para o acidente no sentido Ravena, em Sabará (MG), cerca de dois quilômetros depois do Posto Fumaça.

No local, duas pessoas foram encontradas presas às ferragens do carro, enquanto outras duas tiveram apenas escoriações. Elas estavam conscientes e orientadas e foram atendidas pelos bombeiros e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu à cena para controle do trânsito. Conforme a unidade operacional de Sabará, que atendeu a ocorrência, o trânsito ficou parcialmente bloqueado até às 21h, quando o veículo foi removido.