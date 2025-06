Motorista é preso com quase 30 mil comprimidos de rebite no Norte de Minas

Um motorista de 39 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) com 28.500 comprimidos de rebite, em Montes Claros, no Norte de Minas. A ocorrência foi registrada no fim da tarde de terça-feira (24/06), no Anel Rodoviário Leste (LMG-653), na rotatória que dá acesso ao Bairro Camilo Prates, na Região da Vila Anália.

Os comprimidos de rebite contêm substâncias sintéticas frequentemente usadas ilegalmente por caminhoneiros para inibir o sono e manter-se acordados durante longas jornadas de direção. Porém, seu uso pode causar sérios danos à saúde, além de aumentar significativamente o risco de acidentes graves.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o homem preso com a grande quantidade de comprimidos — avaliada em R$ 170 mil — é caminhoneiro. No momento da abordagem, porém, ele dirigia um Fiat Palio.

Durante a abordagem, ele demonstrou nervosismo, o que levantou suspeitas nos policiais rodoviários. A revista foi intensificada, e os quase 30 mil comprimidos foram encontrados dentro de uma caixa, no porta-malas do veículo.

O Anel Rodoviário Leste, onde o motorista foi abordado, interliga a BR-365 (Montes Claros/Triângulo Mineiro) e a MGC-135 (acesso de Belo Horizonte a Montes Claros) à BR-251 (Montes Claros/BR-116, Rio-Bahia), uma das rodovias mais movimentadas de Minas Gerais, com intenso tráfego de caminhões e carretas.

O suspeito alegou que transportava uma “encomenda” a pedido de outro caminhoneiro e que a entrega seria feita ainda na noite de terça-feira. Ele também afirmou que o Fiat Palio não lhe pertencia.

O homem foi preso e levado para a delegacia de plantão da Polícia Civil em Montes Claros. A caixa com os comprimidos foi apreendida e encaminhada ao 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia