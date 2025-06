Caminhão desgovernado invade casa e fere mulher que estava dormindo

Um caminhão desgovernado invadiu uma casa e os escombros atingiram uma mulher, em Cachoeira de Minas, no Sul do estado. O acidente aconteceu por volta de 6h desta quarta-feira (25/6), na Rua Santa Isabel, no bairro Beira Rio. Esse é o segundo acidente com veículo desgovernado na cidade, em quatro dias.

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão de transporte de mandioca estava estacionado. O condutor não estava no veículo. O caminhão teria tido um problema mecânico, desceu a rua e bateu na casa.

O veículo derrubou a parede do quarto. Dentro do local havia uma mulher deitada na cama. A parede caiu sobre a cama, atingindo a mulher de aproximadamente 40 anos.

A vítima teve lesões leves. A polícia disse que o motorista e o caminhão estavam com a documentação regularizadas.

O acidente com veículo desgovernado que aconteceu no início desta semana foi durante a festa de São João, na tarde do último domingo (22/6). Um idoso de 73 anos passou mal na direção de um VW Gol e o carro invadiu a área de barracas da festa, perto da Câmara Municipal.

Segundo a PM, 13 pessoas ficaram feridas. Dessas, cinco foram socorridas para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre. As demais foram atendidas na Unidade Básica de Saúde local. O idoso foi atendido com dores no peito e na cabeça, além de tontura. Ele passou por teste do etilômetro da PM, que deu negativo.

Duas barracas de comércio foram atingidas. O veículo foi removido do local pela seguradora. O local estava sinalizado com proibição de circulação de veículos. A reportagem tentou contato com a prefeitura, mas não obteve retorno até a publicação desta. (Nayara Andery/ Especial para o EM.)