MG: idosa cai em fossa após se distrair buscando sinal de celular

Uma idosa de 60 anos precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) após cair em uma fossa com cerca de quatro metros de profundidade. O acidente aconteceu durante a tarde dessa terça-feira (24/6), em Januária, na Região Norte de Minas Gerais.

Segundo os Bombeiros, a mulher estava visitando a casa de alguns parentes, quando foi até o quintal da residência em busca de sinal telefônico no celular. Porém, ela acabou pisando sobre a estrutura da fossa, que cedeu com peso, ocasionando a queda.

Os militares foram acionados por volta das 13h15. Devido a profundidade de quatro metros, a equipe esquematizou um sistema de ancoragem com escada para ter um acesso seguro no interior da fossa.

Os bombeiros precisam agir com cautela, buscando prevenir o risco de desprendimento de estruturas e materiais da borda da fossa, que poderia atingir a vítima e os militares.

A idosa conseguiu ser resgatada em segurança por içamento. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, ela apresentou queixas de dores no corpo, na região dorsal e no pé direito, e foi transferida ao Pronto Socorro de Januária para atendimento médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia