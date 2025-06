MG: bombeiros socorrem quase 400 pessoas com anéis presos nos dedos em 2025

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) afirmou que em 2024, quase mil pessoas foram socorridas após terem anéis presos nos dedos em todo o estado de Minas Gerais. Segundo os militares, não há um perfil específico em relação à idade das vítimas, porém existem registros do CBMMG que mostram que esses casos ocorrem, em sua maioria, com o público feminino. Entre as dicas dadas pelos profissionais está evitar usar os acessórios em dias muito quentes.





Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 2024 foram 244 notificações. Neste ano já são 95 casos, mas em todo o estado já foram 370 pessoas que passaram por esse sufoco.





Os bombeiros contam que objetos podem ser anéis decorativos ou alianças, tendo também algumas incidências de porcas e outros elementos que podem ser colocados na circunferência e ficar presos aos dedos.





Em julho de 2022, uma jovem de 21 anos teve um dos dedos estrangulados em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Na ocasião, os militares afirmaram que o dedo da vítima já apresentava coloração diferente do normal, em decorrência da pouca irrigação de sangue no local estrangulado.

Como evitar

Para evitar casos como o da menina de Caratinga, os profissionais deram dicas valiosas. A primeira delas é evitar usar anéis em dias muito quentes ou quando seus dedos estiverem mais inchados.





Caso a vítima perceba que o anel ficou preso, inicialmente deve tentar movimentos circulares com a utilização de água e sabão ou detergente. Se não conseguir remover, é indicado que a vítima desloque até um quartel do Corpo de Bombeiros para evitar algum tipo de inchaço ou até mesmo alguma lesão no local.





Os bombeiros destacam que é sempre importante escolher o tamanho correto do anel e considerar o inchaço do dedo. Além disso, é importante salientar que, dependendo da atividade, seja ela física ou profissional que a pessoa for realizar, é importante retirar o anel/aliança como uma medida preventiva.





Quais os riscos

A equipe do CBMMG alerta que as pessoas devem sempre estar atentas aos possíveis inchaços que podem ocorrer na região, dificultando, dessa forma, a retirada do anel, podendo interromper o fluxo sanguíneo, causando inchaço e, em casos extremos, necrose.

Se a circulação for comprometida por muito tempo pode haver danos permanentes nos tecidos do dedo e, em situações extremas, pode ser necessária até mesmo a amputação.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

