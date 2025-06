Com panela de pressão presa na cabeça, menino de 2 anos é socorrido

O Corpo de Bombeiros (CB) de Campos Altos, no Alto Paranaíba, realizou um atendimento inusitado na noite de terça-feira (17/6). A corporação precisou retirar uma panela de pressão que estava presa na cabeça de um menino de 2 anos. A criança foi levada até a sede do Corpo de Bombeiros de Campos Altos por sua avó, de 37 anos.

Segundo informações divulgadas pelo CB, para retirar a panela da cabeça do menino foram necessários uma microrretífica e um alicate de corte. "As ferramentas permitiram soltar a panela com precisão, sem causar ferimentos no rosto da criança. O procedimento exigiu atenção redobrada e durou cerca de uma hora", complementou.

O menino permaneceu consciente e calmo durante todo o processo.

Ainda conforme o CB de Campos Altos, a retirada da panela foi bem-sucedida e o menino não sofreu ferimentos.