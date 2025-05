Queridinha de muitos lares brasileiros, especialmente nas cozinhas mineiras, a panela de ferro é resistente, aquece bem e ainda libera ferro nos alimentos, um bônus para a saúde. Mas, apesar da fama de durável, ela exige alguns cuidados para não enferrujar. Saber como limpar panela de ferro corretamente é essencial para garantir que o utensílio dure por décadas e continue seguro para o preparo dos alimentos.

Um estudo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) já comprovou que panelas de ferro ajudam a aumentar os níveis de ferro na dieta. No entanto, a falta de manutenção pode provocar ferrugem, que além de comprometer a estrutura da panela, pode afetar o sabor e a segurança dos alimentos.

Higienização correta: o que usar e o que evitar

A primeira dica importante é: nunca lave a panela de ferro com sabão em excesso. O ideal é higienizar com água quente e uma esponja, de preferência de cerdas mais firmes, mas sem metal. Após o uso:

espere a panela esfriar um pouco;



lave com água morna e, se necessário, uma pequena quantidade de sabão neutro;



enxágue bem e seque imediatamente com um pano;

evite deixá-la secando ao ar livre ou de molho. Isso favorece a ferrugem.

Pode usar detergente? E o que não pode de jeito nenhum?

Sim, o detergente pode ser usado com moderação. O que não pode de jeito nenhum:

lavar na lava-louças;



usar palha de aço molhada com frequência;



deixar a panela molhada ou guardá-la ainda úmida;

cozinhar alimentos muito ácidos com frequência (como molhos de tomate), pois aceleram a corrosão.

Com cuidados como secagem imediata, cura com óleo e armazenamento correto, sua panela pode durar gerações Vladimir Mironov

Como evitar que a panela de ferro enferruje

O segredo está na secagem e na cura com óleo. Depois de lavar e secar a panela, espalhe uma fina camada de óleo vegetal com papel toalha por toda a parte interna. Isso cria uma película protetora contra a umidade.

Outros cuidados importantes são:

guarde a panela em local seco;



evite empilhar com outras panelas (o atrito pode danificar a proteção);

não use para armazenar alimentos por muito tempo.

Mas se a panela de ferro já estiver enferrujada, como recuperar?

Mesmo que a ferrugem já tenha aparecido, não é o fim da linha para sua panela de ferro. Com alguns passos, é possível restaurá-la e deixá-la pronta para uso novamente, sem comprometer o preparo dos alimentos.

Passo a passo para remover a ferrugem da panela de ferro:

remova a ferrugem com uma palha de aço seca (ou escova de cerdas metálicas). Esfregue bem até que toda a camada oxidada desapareça;

lave a panela com água morna e sabão neutro para retirar os resíduos;

seque completamente com um pano limpo, sem deixar vestígios de umidade;

leve ao fogo por alguns minutos para garantir que toda a água evapore;

finalize aplicando uma camada fina de óleo vegetal em toda a parte interna e externa da panela. aqueça por mais 5 a 10 minutos no fogo baixo, para que o óleo penetre no ferro e crie uma nova proteção.

Se o ponto de ferrugem for muito profundo, a panela pode precisar de mais de uma aplicação ou até de uma nova "cura completa", como se fosse a primeira vez de uso.

Como guardar a panela de ferro do jeito certo

Armazenar corretamente é tão importante quanto limpar. Além dos cuidados ditos anteriormente, guardar a penal de ferro com a tampa entreaberta também é uma das formas de evitar umidade no enterro. Também é válido forrar o interior da panela com papel toalha seco e colocar saquinhos de sílica gel (os mesmos usados para absorver umidade em calçados) perto da panela no armário

Assim, você reduz o risco de ferrugem mesmo em dias úmidos ou mais frios.