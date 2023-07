SIGA NO

Como escolher a melhor panela antiaderente para a sua cozinha? Essa é uma questão que poucas pessoas param para pensar antes de comprar o seu kit de panelas. Mas é muito importante para garantir a saúde de toda a família, pois há panelas que liberam substâncias cancerígenas nos alimentos. Confira as dicas neste artigo.





Primeiramente, é bom lembrar que a maioria das panelas pode ser usada em fogão a gás e cooktop. Todavia, se o cooktop for por indução, apenas as panelas que também são por indução podem ser melhor utilizadas.





Nesse sentido, veja as principais diferenças entre panela antiaderente de starflon, de teflon e de cerâmica.





O que levar em conta na hora de comprar uma panela antiaderente?





Inicialmente, você deve se lembrar que a panela antiaderente é saudável e prática. Afinal, você não precisa usar óleo (ou quase nada) na hora do preparo da comida, além de ser mais fácil de limpar. Basta passar uma esponja macia.

Outro detalhe a ser observado é que existem muitos tipos diferentes no mercado. Sendo assim, você deve se atentar à descrição do produto se estiver comprando pela internet ou questionar o vendedor em loja física





O que é o revestimento de teflon?





O teflon funciona como uma camada protetora da panela ou frigideira. Na verdade, ele é o nome comercial do Politetrafluoretileno (PTFE). Contudo, quando é aquecido, ele libera gases e partículas tóxicas. Por isso, o material vem sendo substituído por outros equivalentes e menos danosos à saúde com o uso em longo prazo.





E o revestimento de Starflon?





Já o revestimento de Starflon tem vários subníveis, de acordo com a sua resistência. É, portanto, muito usado na fabricação de panelas, sendo livre de Ácido Perfluorooctanóico (PFOA), que é o produto usado para colar o Teflon e que também pode ser tóxico.

Enfim, veja a seguir os principais tipos de Starflon e algumas das suas características mais comuns nas panelas antiaderentes:

Starflon T1





Ele também é conhecido como Starflon Max e é reconhecido pela sua resistência na cozinha. Sendo assim, pode resistir a mais de 5 mil ciclos de abrasão, que é o processo do esfrega-esfrega do dia a dia.





Starflon T3





Já este elemento passou a ser chamado de Starflon Premium, tendo o material antiaderente mais resistente à comparação com o anterior e resistindo bem a mais de 15 mil ciclos de lavagem.





Starflon T5





Este é, em suma, o nível mais elevado de durabilidade de uma panela antiaderente. Também conhecido como Starflon High Performance, ele é mais resistente que o T3, mantendo as suas características após mais de 80 mil ciclos de lavagem.





Como é a durabilidade das panelas de cerâmica?





Se as panelas com revestimento de cerâmica não forem derrubadas ao chão, podem durar por longos anos. Mas não é só a durabilidade que é um ponto positivo dessa panela e sim o fato de ela não interferir no sabor dos alimentos.





Além disso, é considerada uma panela verde, pois não utiliza PTFE e PFOA na sua composição. Dessa maneira, é uma das melhores opções de panela antiaderente.





Mas na hora da limpeza é bom tomar cuidado com choques térmicos e pode manchar com mais facilidade.





Concluindo, para escolher a melhor panela antiaderente você deve levar em consideração o seu orçamento, a durabilidade desejada e a saúde de todos da sua casa.