1565

Panelas de inox possuem grande durabildiade Freepik



Está cansado de panelas amassadas ou antigas? Quer comprar seu primeiro jogo de panelas ou ainda trocar as que já tem? Contudo, não é fácil decidir qual a melhor panela para cozinhar. Enfim, o ideal seria que sua cozinha tivesse algumas panelas de cada tipo, pois para cada refeição seria utilizada uma delas.





Mas como sabemos, nem todas as pessoas têm condições de adquirir diversas panelas ou tem espaço na cozinha para guardar os utensílios. Sendo assim, preparamos este artigo para te mostrar as vantagens de cada panela e te ajudar a escolher as melhores panelas para cada tipo de refeição.





Confira alguns tipos de panelas





Veja a seguir as principais características dos diferentes tipos de panela, conforme o material de fabricação.





Alumínio





São mais populares, portanto, mais fáceis de serem encontradas e com preço mais acessível. Aquecem rapidamente e são de fácil manuseio. Um ponto negativo é que podem transferir alumínio para os alimentos e reduzir seu valor nutricional.





Cerâmica





Preservam o sabor dos alimentos e os mantêm aquecidos por mais tempo após o preparo porque têm uma espessura mais grossa que mantém o calor. São fáceis de lavar, pois têm grande poder antiaderente e longa duração.





Inox





Possuem longa durabilidade e, por serem feitas com aço inoxidável, não eliminam resíduos nos alimentos. Além disso, podem ser utilizadas para os mais diferentes preparos e são muito bonitas.





Vale ressaltar que o fogo muito alto é inimigo destas panelas. Então para evitar manchas, alimentos grudados ou queimar a mão nos cabos, utilize-as em fogo baixo.





Principais cuidados para cada tipo de panela





Agora que você já sabe qual a melhor panela para cozinhar, vamos falar sobre os cuidados para preservá-las. Pois a falta de cuidados pode danificar até mesmo a melhor panela antiaderente.





Se você não se atentou na cozinha e suas panelas queimaram ou ficaram manchadas, vamos te ajudar a resolver estes problemas para que você tenha sempre as melhores panelas à sua disposição.





Alumínio





Para panelas de alumínio queimadas ou com alimentos grudados, coloque-as para ferver com água e detergente em seu interior. Enfim, após alguns minutos, desligue o fogo e caso perceba que ainda existem resíduos grudados, deixe de molho por mais um tempo até a água esfriar. Lave normalmente com esponja e detergente.





Agora, se o problema são as manchas, você pode se livrar delas com limão ou vinagre. Passe limão ou vinagre nas partes manchadas e deixe de molho por cerca de 15 minutos. Após este período, esfregue com esponja de aço e sabão em barra. Outra dica para evitar manchas é secar estas panelas assim que acabar de lavá-las.





Cerâmica





Para a limpeza leve do dia a dia, use esponja macia, detergente e água morna. Portanto, evite esponjas de aço, pois elas danificam suas panelas.





Se alguma gordura ou alimento ficou grudado em suas panelas de cerâmica, deixe-as de molho em água quente e um pouco de detergente, depois lave com esponja macia e detergente.





Em caso de manchas , utilize vinagre branco e bicarbonato. Faça uma solução com 1 xícara de água, meia xícara de vinagre branco e 1 colher de sopa de bicarbonato. Deixe a panela de molho por meia hora e lave normalmente.





Inox





Mais uma vez o vinagre, o limão e o bicarbonato são aliados na limpeza dos melhores tipos de panelas. Desse modo, se as manchas estiverem por dentro, esprema um limão ou coloque um pouco de vinagre e deixe agir por 15 minutos. Depois lave normalmente.





Mas se as manchas estiverem do lado de fora da panela, passe o vinagre ou o limão sobre elas e deixe agir pelo mesmo tempo. Esfregue suavemente e pronto.





Caso as manchas sejam mais persistentes, faça uma solução com bicarbonato e água morna. Assim, passe a pasta formada sobre as manchas e esfregue com uma esponja macia. A dica é: faça isso no sentido do polimento da panela. Lave e seque.





Em síntese, escolher as melhores panelas para cozinhar depende do seu orçamento, das suas necessidades e das suas preferências, principalmente quando se tem uma cozinha moderna. Mas o cuidado do dia a dia é fundamental, evitando manchas e aumentando a vida útil dos utensílios.