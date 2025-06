MG: médica é indiciada por morte de criança picada por escorpião

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma médica, de 45 anos, foi indiciada por homicídio culposo de uma criança de 4 anos. A vítima foi atendida em uma unidade hospitalar do município de Itanhomi, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, depois de ser picada por um escorpião.

O caso ocorreu em 16 de setembro de 2023. O menino de 4 anos foi medicado, mas não recebeu o soro antiescorpiônico, mesmo diante dos sintomas e da recomendação de outros profissionais de saúde, sendo que o antídoto estava disponível na unidade.

Conforme apurado, a médica optou por manter o paciente em observação e, em seguida, liberá-lo.

Por sugestão de outra profissional do hospital, a família decidiu levar a criança para Governador Valadares, município a 54 quilômetros de distância. A vítima foi encaminhada à UTI pediátrica, mas morreu no dia seguinte.

Após instaurar inquérito, a Polícia Civil realizou oitivas, perícias, coleta de documentos e o interrogatório da investigada. Também foi anexado aos autos o laudo do Instituto Médico-Legal (IML), que confirmou o nexo de causalidade entre a picada e o óbito, além de apontar negligência médica no atendimento inicial.

Com base nos elementos reunidos, ficou comprovado que a conduta da médica, além de contrariar os protocolos do Ministério da Saúde, evidenciou inobservância de regra técnica e desconsideração da vulnerabilidade da vítima.

Além do indiciamento por homicídio culposo, a PCMG também representou pela suspensão cautelar do exercício profissional da médica, por considerar que sua conduta demonstra despreparo técnico e psicológico, colocando em risco a vida de outras pessoas.

Para o delegado Rodrigo Luiz Nalon Moreira, “trata-se de uma tragédia que poderia ter sido evitada com o cumprimento dos protocolos básicos de atendimento. A investigação foi conduzida com rigor técnico, e os elementos indicam uma falha grave no exercício da medicina”.



O nome do hospital que atendeu a criança em Itanhomi não foi divulgado. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Conselho Regional de Medicina (CRM) sobre o caso e aguarda retorno.