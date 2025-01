Homem morre após ser picado por cobra no Sul de Minas

Ian Ferro Iacopucci, de 29 anos, morreu após ser picado por uma cobra dentro da casa onde morava em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas. Ele ligou para a emergência na noite deste domingo (26/1), mas morreu antes de ser socorrido.

A Polícia Militar já estava no local quando a ambulância chegou. Segundo a PM, Ian foi picado na perna esquerda, perto do tornozelo. Os policiais o encontraram morto, no banheiro.

A Prefeitura de Camanducaia disse que acompanha o caso da morte por suposta picada de cobra. A Secretaria de Saúde confirmou que Ian ligou para a Associação Beneficente de Monte Verde (ABMV), disse que foi picado e pediu uma ambulância.

O resgate foi até a casa dele em um loteamento no km 7 da Rodovia Deputado Agostinho Patrus Filho. A via liga Monte Verde a Camanducaia. A prefeitura disse que a equipe chegou rapidamente.

Um vizinho encontrou a cobra e segundo a PM, ele a matou. A reportagem consultou a bióloga Ana Carla Arantes, que respondeu que a cobra que aparece na imagem desse caso é uma jararaca.

O corpo de Ian foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), para exames que devem apontar a causa da morte. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para ter detalhes sobre o laudo, mas ainda não teve retorno. A prefeitura esclarece que fornece o suporte necessário para a investigação e apuração do caso.

Na rede social de Ian consta a informação que ele era de Santo André (SP). Testemunhas confirmaram que ele morava em Monte Verde há algum tempo. Ainda não há informações sobre o velório e enterro dele. (Nayara Andery/Especial para o EM)