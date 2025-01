Mãe é presa por jogar filha de 11 meses em rio no interior de Minas

Uma mulher de 37 anos foi presa em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, após confessar que havia jogado sua filha de 11 meses em um rio. A autora entrou em contato com a Polícia Militar por volta das 17h30 da última sexta-feira (24/1), afirmando estar em um posto de combustível e relatando o crime cometido cerca de 30 minutos antes.

Durante a ligação, a mulher demonstrou sinais de confusão mental e forneceu informações sobre a localização de seus familiares. Os policiais, diante da dificuldade em entender os detalhes do ocorrido, foram até a casa de um parente, onde a irmã da suspeita confirmou que ela tinha uma filha pequena.

Após essa confirmação, os militares se dirigiram até o local indicado pela autora e iniciaram as buscas. O corpo da criança foi encontrado preso entre raízes no leito do rio. Apesar de tentativas de ressuscitação cardiopulmonar, a menina não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Capelinha.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A mulher foi presa e levada para a delegacia de Capelinha, onde ficará à disposição das autoridades.