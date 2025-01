‘Minha filha não merecia isso’, diz mãe após morte da filha em batismo

Hosana da Cruz, mãe da adolescente especial Hendiel Rane Estevão, de 16 anos, está abalada com a morte da filha. A jovem se afogou durante uma sessão de batismo neste domingo (26), no Rio Guandu, na altura do km 37 da antiga Estrada Rio-São Paulo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



A mãe, que presenciou o afogamento, afirmou que a cena nunca sairá de sua memória.



“Perder um filho é uma dor que nunca vai sair da minha cabeça. Essa cena vai me marcar para sempre”, desabafou.

A sessão de batismo já havia terminado quando os jovens decidiram tomar banho no rio devido ao calor. Hosana contou que chegou a chamar a filha para ir embora, mas o pastor autorizou os adolescentes a nadarem no local.



“Eu chamei minha filha para subir, mas o pastor disse que elas poderiam nadar. Ele entrou na água para tentar salvar, mas a correnteza era muito forte”, revelou a mãe.

Mãe achou que batismo seria realizado na igreja

Segundo a mãe, ela não tinha conhecimento de que o batismo seria realizado no Rio Guandu e destacou que o local não apresentava estrutura adequada para o evento.



“Não sabia que seria no Rio Guandu. Fiquei surpresa e preocupada quando vi onde estávamos”, desabafou.



A mãe também criticou a falta de organização e segurança da cerimônia. Hosana enfatizou que a tragédia poderia ter sido evitada.



“O pastor não deveria ter permitido que as crianças entrassem naquela água perigosa. Minha filha não merecia isso”, lamentou.



Buscas seguem para encontrar o pastor

Neste momento, bombeiros estão tentando localizar o pastor que desapareceu em meio a correnteza, na tentativa de salvar Hendiel.