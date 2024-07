Pai e filho foram mortos no assalto, ocorrido na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro

Pai e filho foram mortos, na noite dessa quarta-feira (17), em uma tentativa de assalto a uma marcenaria em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na Rua Fernando Borges, no bairro Palhada.



As vítimas foram identificadas como José Severino dos Santos Feitosa, de 68 anos, e Décio de Souza Feitosa, de 43. O crime aconteceu quando o dono da marcenaria pegou um pedaço de madeira e agrediu os bandidos. Os assaltantes dispararam contra as vítimas e fugiram a pé deixando o carro para trás.



As vítimas chegaram a ser socorridas, mas morreram ainda no local do crime.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso.