Sete pessoas foram presas, na manhã desta quinta-feira (18), pela Polícia Civil, apontadas como integrantes de uma quadrilha especializada em roubar carros de aluguel. São cumpridos dez mandados de prisão e 23 de busca e apreensão em diversos endereços na Zona Oeste do Rio.



De acordo com as investigações, os bandidos alugavam os veículos e instalavam dispositivos de GPS para rastrear a movimentação dos automóveis. Em seguida, outros integrantes do grupo simulavam um assalto e roubavam os veículos. Os carros ficavam escondidos em um galpão. No interior do imóvel, eles clonavam os veículos e adulteravam os sinais de identificação.

O delegado Álvaro Gomes, responsável pelo inquérito, contou detalhes sobre o esquema. “Uma vez que eles percebessem que o veículo começou a se movimentar, ou seja, que ele estava novamente alugado, eles aguardavam até um momento propício, quando eles tivessem estacionado geralmente num local de fácil acesso, como estacionamento num shopping, num parque, na rua, enfim. Então, já que eles tinham GPS, a posicionamento de GPS, eles iam até o local com a cópia da chave que eles haviam feito, e então nesse momento eles realizavam a subtração”, disse.

Ainda segundo informações das Polícia Civil, o chefe da quadrilha seria Juan Roberto Figueira, mais conhecido como Cocão, apontado como gerente do tráfico de drogas no Morro dos Prazeres, na Zona Norte.