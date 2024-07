Imagine você em um bar tomando sua cerveja tranquilamente quando, de surpresa, aparece uma lontra. Foi exatamente isso que aconteceu em um estabelecimento no bairro Jardim Planalto, em Limeira, no interior de São Paulo, na noite da última segunda-feira (15).

Antônio Fontes Braga, dono do bar, trabalha normalmente quando se deparou com o mamífero. Segundo ele, a lontra entrou na loja por volta das 21h. Ele se assustou com o tamanho do animal, de cerca de 1 metro de altura, e também por não identificar o que era.

Com medo, chamou o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate. O animal não ficou ferido e foi solto em uma área segura. Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que a presença de lontras em áreas urbanas é rara, já que os animais passam boa parte do tempo na água.

Parte da família dos furões, as lontras são carnívoras e se alimentam, principalmente, de peixes, mas também podem comer pequenos mamíferos, répteis e, às vezes, aves.