O adolescente brasileiro de 17 anos que morreu ao cair de prédio em viagem de formatura na Argentina no início do mês será sepultado nesta terça-feira (16/7), em Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo.

De acordo com jornais locais, o acidente ocorreu na noite de 8 de julho, em um hotel de Bariloche, onde Leonardo Rainha de Castro comemorava a formatura. O jovem teria caído do sexto andar do prédio Eco Ski, que fica a 150 metros do Centro Cívico de Bariloche, por volta de 22h30 de segunda-feira (8).

Leonardo não estava hospedado naquele hotel, mas os amigos sim. Ele foi atendido por uma empresa privada de saúde, mas morreu horas depois. A autópsia apontou que o jovem não tinha lesões no corpo antes do acidente e a causa da morte foi a queda. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela polícia argentina.

Segundo a Funerária Araújo Orsola, o corpo do adolescente será velado às 13h na Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Vila Aparecida, em Santa Bárbara d'Oeste (SP). Às 16h, o corpo será levado ao Cemitério da Paz para sepultamento. De acordo com o jornal argentino Infobae, o jovem é natural de Americana (SP), mas morava no Paraguai com a família.

Em nota, o Colégio Anglo-Americano Paraguai, onde Leonardo cursava o 3º ano, lamentou o ocorrido. "Sua partida deixa um vazio em nossos corações. Que Deus o receba em seu santo reino e te conceda paz eterna”, diz a instituição.