MG: rodovias serão bloqueadas durante simulado de rompimento de barragem

Trechos de três rodovias na Região Central de Minas Gerais vão sofrer bloqueios nesta quarta-feira (30/4), a partir das 10h, devido ao Simulado de Emergência realizado pela Prefeitura de Congonhas. A ação preventiva faz parte do Plano Municipal de Segurança de Barragens (PMSB), que busca treinar população, empresas e órgãos públicos para possíveis rompimentos de barragens e testar sistemas de alerta, rotas de evacuação e procedimentos de atendimento.

Uma das vias que terão bloqueios parciais é a MG-030, entre os quilômetros 1,6 e 8,7. A Prefeitura de Congonhas informa que as intervenções temporárias vão acontecer nas imediações do Posto Alicate e do Trevo Gerdau, e a previsão de duração é de 30 minutos.

No KM 7 da MG-443, também vai haver bloqueio parcial. A intervenção será no acesso à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e também tem previsão de duração de 30 minutos. “Motoristas, transportadores e empresas de logística devem programar seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, optar por rotas alternativas para minimizar atrasos e evitar congestionamentos”, informou o Executivo municipal de Congonhas.

A terceira via que será afetada temporariamente é a BR-040, na altura do KM 615, mas nesse caso não haverá bloqueio, apenas redução de velocidade próximo à entrada da cidade. A prefeitura alerta que motoristas devem redobrar a atenção e seguir as orientações dos agentes de trânsito. Além disso, afirma que, caso necessário, vai haver bloqueio da alça de acesso à MG-030. Até então, não há previsão exata de tempo de duração dessa intervenção, porém a estimativa é de 10 a 20 minutos.

A prefeitura orienta os motoristas que vão estar trafegando durante o simulado a manter a calma, permanecer dentro do veículo, aguardar orientações das autoridades e não tentar furar bloqueios ou buscar desvios improvisados.

“Embora o exercício possa gerar transtornos temporários, ele é uma ferramenta essencial para garantir que, diante de qualquer situação de risco, a cidade esteja pronta para agir com rapidez, segurança e organização”, afirma a prefeitura.

Plano de segurança

Em 2019, Congonhas implementou o Plano Municipal de Segurança de Barragens (PMSB) por iniciativa da prefeitura e Defesa Civil Municipal, gestão da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social (Adesiap) e apoio das mineradoras CSN Mineração, Gerdau e Vale. O plano de prevenção foi adotado diante das 14 estruturas de contenção — entre barragens de rejeitos, sedimentos e água — capazes de atingir a cidade.

Esse será o primeiro simulado executado com bloqueios nas estradas e em dia útil, ou seja, instituições educativas também vão participação da mobilização.

“O objetivo principal é salvar vidas por meio da preparação eficaz e da resposta rápida. Além disso, a iniciativa conscientiza a população sobre os riscos existentes, os planos de prevenção e ação e reforça a importância da atuação conjunta entre poder público, empresas e sociedade civil”, esclarece a prefeitura.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata