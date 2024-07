O influenciador Vitor Vieira Belarmino é suspeito de atropelar e matar um homem que tinha acabado de se casar no Rio de Janeiro, no sábado (13/7). O influencer, que tem mais de 280 mil seguidores nas redes sociais, teve prisão solicitada pela Polícia Civil e é considerado foragido.

A vítima, identificada como Fábio Toshiro Kikuta, foi atingida por uma BMW após ter saído do hotel onde deixou as malas do próprio casamento. O casal saiu da festa por volta das 22h. Câmeras de segurança registraram o momento em que Fábio atravessava uma via acompanhado da mulher quando foi atropelado por volta das 23h30.



Em nota enviada ao Correio Braziliense, a Polícia Militar informou que policiais militares do 31º BPM, na Barra da Tijuca, foram acionados para uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal na Avenida Lúcio Costa. De acordo com o comando da unidade, uma pessoa informou sobre um atropelamento no referido endereço, onde o motorista havia saído sem prestar socorro à vítima.

A equipe foi até o Corpo de Bombeiros para solicitar apoio e foram informados de que uma ambulância já estava a caminho. A vítima morreu no local do acidente.



O caso é investigado pela 42ª Delegacia Policial. Uma perícia foi realizada no local. O carro de luxo foi apreendido em um condomínio da Barra da Tijuca momentos depois do acidente. Diligências são realizadas para localizar e capturar o suspeito.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O jornal não conseguiu localizar a defesa do influenciador foragido.