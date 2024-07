O ex-BBB e humorista Nego Di foi preso pela Polícia Civil neste domingo (14/7) em Florianópolis (SC). Ele é suspeito de estelionato, por lesar pelo menos 370 pessoas, por meio de uma loja da qual é um dos proprietários, causando um prejuízo de cerca de R$ 5 milhões às vítimas.





Nego Di usava uma loja virtual e seus perfis nas redes sociais para realizar a venda de produtos eletrônicos, mas que nunca foram entregues. A página foi retirada do ar por determinação da Justiça em julho de 2022. O outro sócio, Anderson Boneti, teve a prisão preventiva decretada em fevereiro de 2023 e liberado dias depois.





O humorista e a esposa, Gabriela Sousa, foram alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (12/7) por suspeita de lavagem de dinheiro no valor de R$ 2 milhões com rifas virtuais ilegais. As autoridades cumpriram mandados de busca e apreensão na propriedade do casal.





Na ocasião, Gabriela acabou presa em flagrante. Foram apreendidos documentos, celulares, dois carros de luxo, munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro. Também foi determinado o congelamento dos bens dos casal e de outros investigados no inquérito que apura o caso.





Os advogados Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicula trabalham na defesa de Nedo Di e Gabriela. Eles declararam não ter acesso ao inquérito.





“Qualquer divulgação de informações carece de cautela para evitar uma condenação prévia e irreparável à imagem dos investigados. Esclarecemos ainda que a inocência dos investigados será provada em momento oportuno, conforme o devido processo legal", afirmam os advogados por meio de nota.





Nego Di teve sua conta do Instagram derrubada na sexta-feira (12/7) por decisão da Justiça de Porto Alegre.