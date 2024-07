Seis pessoas foram indiciadas por envolvimento no caso do empresário Luiz Marcelo Ormond que morreu após comer um “brigadeirão” envenenado em junho. O inquérito sobre o caso foi concluído e enviado para o Ministério Público do Rio nesta sexta-feira (12/7).

Julia Pimenta, a namorada da vítima, acusada de manipular o doce, e Suyany Breschak, que se apresenta como a “Cigana Esmeralda”, que seria a mandante do crime, foram indiciadas pela Polícia por homicídio qualificado, além de outros crimes. As duas estão presas preventivamente.

Além das duas, outras quatro pessoas foram incluídas no inquérito policial como envolvidas no caso.

Confira a lista abaixo:

Júlia Andrade Cathermol Pimenta, namorada do empresário

Suyany Breschak, cigana, amiga e mentora espiritual de Júlia

Leandro Jean Rodrigues Catanhede, namorado da cigana

Victor Ernesto de Souza Chaffi, amigo da cigana e de Leandro

Michael Graça Soares, suposto comprador das armas

Geovani Tavares Gonçalves, intermediador da compra

Após o Ministério Público avaliar o caso, o documento pode ser enviado à Justiça, que determinará se os suspeitos viram réus ou não.

Relembre o caso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte do empresário Luiz Marcelo Antonio Ormond, encontrado em estágio avançado de decomposição em 20 de maio. A investigação começou depois que vizinhos sentiram cheiros fortes vindo do aparamento do empresário.

Julia se entregou à polícia na noite do dia 4 de julho, mas ficou em silêncio. As investigações da Polícia apontam que Suyany Breschak seria a mandante e arquiteta do homicídio. O motivo do crime seria financeiro.