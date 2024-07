O próximo feriado em Belo Horizonte é o de Assunção de Nossa Senhora, no dia 15 de agosto. Depois, só em novembro. Pensando na falta de folgas desse tipo, uma empresa decidiu criar um novo benefício para seus funcionários: criar seus próprios feriados.

Segundo o perfil do LinkedIn da Swile Brasil, empresa que fornece cartão de benefícios flexíveis, as pausas para os funcionários são benéficas. Ela ainda propõe a tag “#VaiTerFeriadoSim!”.

O perfil divulgou que vai implementar o benefício em que os funcionários podem escolher uma folga por mês para descansar e recarregar as energias. "Isso sim é CLT Premium de verdade!", escreveu a empresa, em referência a uma trend viral na web que mostra os benefícios “turbinados” de algumas empresas.

O post ainda conta com uma imagem de uma colaboradora comemorando a novidade e o perfil Festa da Firma começando uma nova trend. "Qual seria seu feriado? Eu começo: Dia de Corpus Cansado", diz o post.







A publicação atraiu perfis que começaram a criar seus próprios feriados, que vão de Dia da Procrastinação Pública até o Dia do Trabalhador Exausto, passando pelo Dia de Nossa Senhora do Repouso e pelo Dia dos Humilhados que Foram Exaltados.







Segundo especialistas, os chamados “Day-offs”, as folgas remuneradas, trazem muitos benefícios a longo prazo, tanto para a empresa quanto para os colaboradores, como bem-estar emocional, maior engajamento do funcionário e melhora na qualidade de vida. Muitas empresas adotam a folga no dia do aniversário.