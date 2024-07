Policiais militares do batalhão de Bangu realizam uma operação, na manhã desta sexta-feira (12), para reprimir o tráfico de drogas, na Vila Vintém, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio.

Até a última atualização desta matéria, três criminosos já haviam sido presos. Os policiais também já apreenderam uma metralhadora, uma granada, dois rádios transmissores e drogas.

Todo o material e os presos foram encaminhados para a 34ª DP, em Bangu.

A Polícia Militar, por meio do Comando de Operações Especiais, também ocupa os principais acessos do Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio.

O objetivo da ação é prender criminosos que vêm aterrorizando a região na disputa por territórios.