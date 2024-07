Mulher pediu socorro nas observações do pedido

Um restaurante de Curitiba (PR) recebeu um pedido diferente na última segunda-feira (8/7). Uma mulher, que não foi identificada, pediu uma refeição pelo aplicativo Ifood e, no campo de observações, informou que ela tinha sofrido violência sexual pelo ex-companheiro e pedia para que a empresa chamasse a polícia.







"Me ajuda, manda polícia para esse endereço. Fui estuprada e violentada. Me ajuda, tenho uma filha, corremos perigo", dizia a mensagem. A atendente do restaurante acionou a Polícia Militar, que foi até o endereço informado. Lá, encontraram a mulher e um homem de 65 anos.

A vítima contou aos policiais que teve um relacionamento breve com o homem e que os dois têm uma filha de um ano e três meses. As duas moram em Santa Catarina, mas estavam desde a última sexta-feira na casa do homem, na capital paranaense, para que ele pudesse ver a criança.







A mulher disse que, na segunda-feira, colocou a criança para dormir e, em seguida, o homem a estuprou e agrediu. Ela tinha sido vítima de violência sexual na sexta-feira, assim que chegou à residência. Ela ainda relatou que o homem ameaçou mãe e filha de morte, para que não procurassem ajuda.







A delegada responsável pelo caso, Emanuele Siqueira, contou à CNN Brasil que a mulher apresentava lesões e se submeteu à realização de exames. O homem foi preso em flagrante por estupro e está aguardando a audiência de custódia. Ele nega o crime.

‘Alívio no coração’

Ao g1, a dona do restaurante que ajudou a mulher contou que ficou preocupada ao ver a mensagem. “Inicialmente toda a equipe ficou tensa, preocupada com o que poderia estar acontecendo. Quando a gente teve o retorno que estava tudo bem, que a vítima já tinha sido encaminhada ao hospital, que a filha estava bem e o rapaz tinha sido preso, foi alívio no coração", disse.

Ela ainda contou que todos ficaram muito surpresos, já que nunca tinham recebido um pedido parecido. A empresária ainda contou que nessa quarta-feira (10/7), a mulher mandou uma nova mensagem via Ifood, dessa vez agradecendo a ação.







"Não sei como agradecer, estou muito aliviada. Você salvou duas vidas. Obrigada por me atender e acreditar em mim. Deus abençoe vocês todos. Graças a vocês a polícia chegou a tempo", diz o texto. A mulher e a filha estão na casa de parentes, em Santa Catarina.