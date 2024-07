A Polícia Civil prendeu em um condomínio de luxo em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, a traficante gaúcha Janaína Cristina Perez, considerada uma das criminosas mais procuradas do Rio Grande do Sul.



De acordo com autoridades locais, ela comanda o tráfico de drogas em diversos bairros da capital Porto Alegre.





Investigações revelaram que Janaína arrecadou mais de R$ 1 milhão com a venda de entorpecentes. Ela estava escondida no Rio de Janeiro na companhia do genro, Bruno Kruse de Oliveira, que também atuava em favor do crime organizado.





Os dois foram levados para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte, e serão transferidos para o sistema prisional do Rio Grande do Sul.