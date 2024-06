Estufa de cannabis para produção de maconha em casa na Pavuna, no Rio de Janeiro

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (27), três suspeitos de cultivar pés de maconha (cannabis sativa) em uma casa na Pavuna, na Zona Norte do Rio. Entre os presos estão dois homens e uma mulher.





Imagens da casa da Avenida Chrisostomo Pimentel Oliveira mostram que alguns cômodos, como cozinha, sala e quarto, foram adaptados para a construção de estufas para cultivo da erva. O local contava com exaustores, ventiladores e iluminação própria. Diversos pés e sementes de maconha, ainda não contabilizados, foram apreendidos por policiais militares do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer).

De acordo com a Polícia Civil, os agentes identificaram o local após levantamento de informações de inteligência e monitoramento. As investigações indicavam ainda que a droga era comercializada em um outro imóvel no qual os presos moravam.

Os agentes apreenderam também vários equipamentos utilizados na produção.